Из Рощино в Тобольск и Курган пустили рейсовые автобусы

Регулярное ежедневное автобусное сообщение между тюменским аэропортом Рощино и городами Курган и Тобольск организовано с 17 февраля. Осуществляет рейсы "Тобольское ПАТП" на комфортабельных автобусах марки MERCEDES-BENZ (19 мест), IVECO (31 место), HYUNDAI (43 места).

Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Рощино", из Кургана автобус отправляется в 23:30 и пребывает в тюменский аэропорт в 3:10. Обратно автобус выезжает в 6:30 и в 10:10 приезжает в Курган.

Из Тобольска автобус едет в 0:30 и привозит пассажиров в "Рощино" к 4:30. Уехать обратно тоболяки могут в 6:30 с прибытием в Тобольск в 10:30.

Билеты можно приобрести на сайтах www.tpatp.ru и www.e-traffic.ru, в кассах автовокзалов Кургана (тел: 8 (3522) 45-85-33) и Тобольска (тел: 8 (3456) 25-84-53).