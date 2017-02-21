Строительство развязки Федюнинского-Пермякова изменит маршруты автобусов

В Тюмени в связи со строительством дорожной развязки на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова изменились схемы движения автобусов №№2, 77, 83, 91 и 151. Поправки действуют с сегодняшнего дня до 1 июня.

В "Тюменьгортрансе" отметили, что в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону справочной службы: 8-800-250-0722.

Схемы движения автобусов представлены ниже.