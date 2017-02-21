Тюменским школьникам помогают стать заметнее на дорогах

Пункты выдачи световозвращающих элементов в ближайшее время откроются во всех школах областного центра.

В настоящее время автоинспекторы проверяют наличие световозвращающих элементов на одежде у школьников. Учащимся начальных классов второй смены, возвращающимся после уроков в темное время суток, активисты-старшеклассники вместе с инспекторами ГИБДД рассказывают, как стать заметнее на пешеходных переходах и в дворовых территориях. В одной из городских школ ребята самостоятельно изготовили световозвращающие элементы и открыли пункты их выдачи для младших школьников.

Активисты также проводят экспресс-уроки с юными пешеходами, напоминают им о безопасных маршрутах движения к школе, объясняют, как важно на дороге взаимное уважение водителей и пешеходов, а также повторяют с детьми правила безопасного перехода проезжей части вблизи школы, сообщает Госавтоинспекция Тюмени.