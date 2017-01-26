Тюменская семья выиграла в лотерею почти 7 миллионов рублей

Молодая пара из Тюменской области - Вероника и Александр В. - стали обладателями выигрыша в размере 6 млн. 842 тыс. 262 рубля по итогам новогоднего тиража "Гослото "5 из 36". Розыгрыш состоялся за несколько часов до боя курантов 31 декабря в эфире одного из федеральных телеканалов.

Вероника и Александр совсем недавно стали супругами — 10 декабря прошлого года. Поздравить друг друга с торжеством они решили нетривиальным способом – купили десять лотерейных билетов и придумали увлекательную игру. "Каждый билет мы подписали особым пожеланием, например: "на удачу", "на счастье", "на любовь". Было даже два билета, подписанных "дочка" и "сыночек". Загадали, какой билет выиграет — такому году и быть", — рассказывает Вероника.

В новогоднюю ночь супруги вместе с друзьями собрались за праздничным столом, чтобы своими глазами проследить за ТВ-шоу. "Пока я хлопотала на кухне, в соседней комнате раздались громкие выкрики и аплодисменты. Поначалу я подумала: что-то стряслось. Оказалось, наш билет выиграл!" — вспоминает события того вечера счастливая победительница.

Примечательно, что судьбоносный билет был подписан "на любовь". Впрочем, распорядиться выигрышем они решили символично. "Мы не успели отметить нашу свадьбу. Просто сходили с Вероникой в загс и зарегистрировали отношения. А теперь самое время осуществить давнюю мечту — съездить в свадебное путешествие. И, конечно, мы купим большую и светлую квартиру для себя и наших будущих детишек", — поделился планами на будущее Александр.

Как сообщили в PR-службе "ТД "Столото", по итогам проведения новогоднего тиража "Гослото "5 из 36" был разыгран суперприз в размере 54 млн. 738 тыс. 96 рублей. Его поделили между собой восемь счастливчиков из Тюменской, Самарской, Челябинской, Воронежской областей, Забайкальского края, Республики Татарстан и двое победителей из Москвы. Каждый стал обладателем суммы в размере 6 млн. 842 тыс. 262 рубля.