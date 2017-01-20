Молодые тюменские педагоги соберутся на бал времен года

Более 70 человек станут участниками бала молодых педагогов, который пройдет в областном центре 27 января.

Как рассказали в городском департаменте образования, участники уже приступили к репетициям. Педагогам предстоит разучить девять популярных танцев прошлых лет, среди которых торжественный полонез, французский народный контрданс, зажигательная полька и трогательный испанский вальс.

Большой танцевальный вечер будет посвящен Году Экологии. По задумке организаторов бал будет состоять из четырех частей, символизирующих разные времена года. Все гости бала смогут сыграть в народную игру "Ручеек". Местом встречи дам и кавалеров станет дворец культуры "Железнодорожник". Время начала мероприятия: 18.00.