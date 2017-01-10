Тюменские автоинспекторы проверили полторы тысячи автобусов

В рамках реализации контрольных мероприятий по организации перевозок групп детей в декабре 2016 года автоинспекторы при надзоре за дорожным движением проверили более 1,5 тысячи автобусов, 455 из них - с группами детей. В четырех случаях зафиксированы нарушения. Сотрудники спецбатальона дорожно-патрульной службы и других подразделений ГИБДД сопроводили 188 автобусов с детьми. Принято более 200 уведомлений о перевозках в случаях, когда сопровождение патрульными автомобилями не требуется.

Госавтоинспекция напоминает: для соблюдения всех требований по автобусным перевозкам групп детей организаторы и перевозчики должны соблюдать сроки и формы подачи соответствующих заявок и уведомлений. необходимо также учитывать, что согласно изменениям в законодательстве с 1 января для перевозок групп детей могут использоваться автобусы не старше 10 лет.