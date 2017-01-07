В Тюменской области увеличилось производство козьего молока

На 42% выросло производство козьего молока в Тюменской области. Так, молочное производство активно развивается в Омутинском районе.

В ООО "Окуневское" сейчас содержится 1,6 тысяч коз, что на 42,4% больше, чем в 2015 году. Маточное стадо в 2016 году выросло на 32,2% и составило 600 тысяч коз, пишет "АИФ в Западной Сибири.

Молоко идет в продажу и на производство сыра. Однако развивать козеводство нужно четко просчитывая экономику отрасли, убеждены эксперты. "Козье молоко дорогое. Его производство имеет смысл, когда есть переработка на элитный сыр или детское питание. Для производства детского питания нужен очень крупный завод и в регионе пока такого нет, а цена козьего сыра составляет более 2 тысяч рублей. Такой продукт тоже позволить себе может далеко не каждый", - поясняет замдиректора регионального департамента АПК Рустэм Бетляев.