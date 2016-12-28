Тюмень за день: 28 декабря

В аэропорту Рощино открылась картинная экспозиция

Дожидающиеся рейсов посетители обновленного тюменского аэропорта теперь могут скоротать время, разглядывая полотна Кандинского, Шишкина и Айвазовского.

Юным поисковикам вручили награды

Итоги седьмого областного заочного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи, подвели в Тюмени.

На Войновке открылся сквер Серебряные ключи

Торжественное открытие нового сквера в районе улицы Энергостроителей в Тюмени прошло вчера, 27 декабря. Идея создания зоны отдыха в Восточном микрорайоне возникла больше пяти лет назад. Открытый публичный конкурс на лучший эскизный проект благоустройства сквера Серебряные ключи проводила управа округа.

Тюменцев приглашают зарядиться новогодним настроением

На новогодние гуляния приглашает горожан ДК "Водник". Мероприятия пройдут в четверг, 29 декабря. В 15 часов начнется праздник для жителей жилого района "Плеханово" (площадь по ул. Ковалева), в 17 часов поиграть в зимние игры можно будет во дворе дома 16А по ул. Бабарынка, в 19 часов – на площади у школы №58 (ул. Метелёва, 11А).

В Тюмени назвали имена "Спортивной элиты"

Итоги областного конкурса "Спортивная элита – 2016" подвели в Тюмени накануне, 27 декабря. Победителей и лауреатов определяли в четырнадцати номинациях.

Тюменские воспитатели могут поучаствовать в конкурсе имени Выготского

107 участников из 85 субъектов Российской Федерации подали заявки на Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования. Из них семь участников из Уральского Федерального округа и двое из Тюменской области.