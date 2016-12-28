В Тюмени назвали имена "Спортивной элиты"

Итоги областного конкурса "Спортивная элита – 2016" подвели в Тюмени накануне, 27 декабря. Победителей и лауреатов определяли в четырнадцати номинациях.

Традиционно были награждены лучшие спортсмены и их тренеры в олимпийских и неолимпийских видах, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и лучшие молодые спортсмены, лучшие педагоги, лучшие команды и федерации, лучшие трудовые коллективы и спортивные клубы.

В номинации "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта" одержала победу Наталья Кузютина, в 2016 году ставшая бронзовым призером Олимпийских игр по дзюдо в Рио-де-Жанейро. Среди лауреатов номинации – двукратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы по биатлону Евгений Гараничев; победитель чемпионата Европы и чемпионата России по биатлону, победитель чемпионата России по летнему биатлону Анастасия Загоруйко; победитель и серебряный призер первенства мира по лыжным гонкам среди юниоров, серебряный призер чемпионата России Иван Якимушкин; победитель чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата России по биатлону, победитель чемпионата России по летнему биатлону Виктория Сливко.

Также отмечены наставники спортсменов. Так, в номинации "Лучший тренер по олимпийским видам порта" победил тренер Наталья Кузютиной – Николай Хохлов. А старшие тренеры мужской и женской сборных команд Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский и Леонид Гурьев стали лауреатами, сообщили в Центре спортивной подготовки.