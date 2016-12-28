В аэропорту Рощино открылась картинная экспозиция

Дожидающиеся рейсов посетители обновленного тюменского аэропорта теперь могут скоротать время, разглядывая полотна Кандинского, Шишкина и Айвазовского. В рамках стартовавшего в Тюмени проекта "Культурное пространство" в Рощине будут регулярно выставляться полотна из фондов Музейного комплекса имени Словцова и реплики картин из музеев других регионов.

Занимать пассажиров аэропорта планируют не только живописью, но и мастер-классами по изготовлению сувениров от специалистов тюменского центра народных промыслов и ремесел, сообщают в областном департаменте культуры.

В зоне прилета аэропорта теперь можно найти информационные стойки с календарями, из которых можно узнать о ближайших городских культурных событиях.