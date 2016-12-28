На Войновке открылся сквер Серебряные ключи

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Торжественное открытие нового сквера в районе улицы Энергостроителей в Тюмени прошло вчера, 27 декабря.

Идея создания зоны отдыха в Восточном микрорайоне возникла больше пяти лет назад. Открытый публичный конкурс на лучший эскизный проект благоустройства сквера Серебряные ключи проводила управа округа.

"По эскизу, который победил, мы осуществили это благоустройство. Объем проделанной работы достаточно большой. Особенно много ее было с водоемом: его откачали и очистили, сделали берегоукрепление и устройство мостика", — отметил на открытии руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин.

В сквере несколько зон: игровые для детей дошкольного и среднего школьного возраста, спортивные — с турниками и уличными тренажерами и обустроенные велодорожки. Здесь работает бесплатный стационарный туалет, есть система видеонаблюдения и тревожная кнопка, сообщается на сайте тюменской администрации.