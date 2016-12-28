Юным поисковикам вручили награды

Итоги седьмого областного заочного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи, подвели в Тюмени.

Конкурс проводился по шести номинациям: "Лучший поисковый отряд года", "Юный поисковик года", "Лучшая музейная экспозиция", "Лучшая военно-мемориальная команда", "Лучший тимуровский отряд", "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы". Участниками стали представители четырнадцати муниципальных образований Тюменской области, сообщили в пресс-службе дворца "Пионер".

В номинации "Лучший поисковый отряд года" отличились отряды "Салют победы" (Ялуторовский район), Югра" (Уватский район), "Память сердца" (Тюмень). В номинации "Юный поисковик года" лучшими стали Ирина Шеховцова и Кирилл Кайзер из Тюмени, Александр Меньщиков из Ялуторовского района, Александра Рукавишникова из Уватского района.

Лучшей военно-мемориальной командой стала "Память" молодежного социально-делового центра Ялуторовска, а лучшим тимуровским отрядом − "Искорка" (Нижнетавдинский район).