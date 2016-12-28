Тюменцев приглашают зарядиться новогодним настроением

На новогодние гуляния приглашает горожан ДК "Водник". Мероприятия пройдут в четверг, 29 декабря. В 15 часов начнется праздник для жителей жилого района "Плеханово" (площадь по ул. Ковалева), в 17 часов поиграть в зимние игры можно будет во дворе дома 16А по ул. Бабарынка, в 19 часов – на площади у школы №58 (ул. Метелёва, 11А). В программе - зимние забавы, загадки, танцы, игры с весёлыми персонажами, волшебный новогодний хоровод, выступление творческих коллективов.

Кроме того, в театре "Ангажемент" в 12 часов покажут спектакль "Новогоднее настроение". Это волшебная новогодняя сказка о том, как тепло и радостно маленькие лесные жители вместе с ребятами создают свой новогодний праздник.

Новогодняя развлекательная программа с участием сказочных персонажей от Центра русской культуры пройдет в 18 часов на площадке в жилом районе Зайково (ул. Сиреневой, 39).

В ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов начнется праздничная программа "В лесу родилась ёлочка!". Гостей ждут проводы уходящего года и весёлая встреча нового с танцами, песнями, плясками, улыбками, сообщает городской департамент культуры.