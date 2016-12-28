В новогодние праздники меняется график работы Почты России

14:31 28 декабря 2016
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Фото: пресс-служба Почты России

31 декабря и 6 января почтовые отделения юга Тюменской области закроются на час раньше. Выходными станут 1, 2 и 7 января. В эти дни не будут обменивать и доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания, а также собирать корреспонденцию из почтовых ящиков.

3, 4, 5 и 8 января региональные почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 

Как сообщает пресс-служба Почты России, доставка пенсий и пособий в новогодние каникулы осуществляется по согласованию с областным управлением Пенсионного фонда.

Теги: Почта России , Новый Год
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