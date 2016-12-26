Тюмень за день: 26 декабря

Уходящий 2016 год подарит тюменцам теплые выходные

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, тенденция на потепление в последнюю неделю 2016 года в Тюмени сохранится. Несмотря на то, что во вторник немного похолодает, в целом погода в последующие дни будет благоприятствовать активному отдыху на открытом воздухе.

В тюменских театрах отменены все спектакли

В связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154 в районе Сочи во всех учреждениях культуры региона отменены новогодние представления и народные гулянья, приспущены государственные флаги, внесены коррективы в программу телепередач.

Все социальные программы для бюджетников будут сохранены в 2017 году

В Тюменской области в 2016 году неукоснительно выполнялись "дорожные карты" по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. "Таких же показателей мы будем добиваться и в следующем году", - заявила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик на расширенном заседании правительства региона.

Аварийные службы в праздники будут работать круглосуточно

Службы сферы жилищно-коммунального хозяйства в предстоящие праздники и новогодние каникулы будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В храмах Тобольской митрополии прошли панихиды по жертвам авиакатастрофы

Панихиду в храме Всех святых Тюмени совершил благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, в прошлом сотрудник гражданской авиации, сообщает пресс-служба митрополии.