В храмах Тобольской митрополии прошли панихиды по жертвам авиакатастрофы

В день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 в небе над Черным морем в храмах Тобольской митрополии прошли заупокойные богослужения.

Панихиду в храме Всех святых Тюмени совершил благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, в прошлом сотрудник гражданской авиации, сообщает пресс-служба митрополии. В слове после заупокойной молитвы отец Андрей, обратившись к прихожанам, в частности, сказал: "Надо помнить о том, что Господь может призвать нас в любую минуту. И призывает Он нас, зачастую, на взлете нашей духовной жизни".

Духовенство и все православные верующие Тюменского региона выражают самые искренние соболезнования родственникам, друзьям и знакомым погибших. Это потеря для всей нашей страны.