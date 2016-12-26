В храмах Тобольской митрополии прошли панихиды по жертвам авиакатастрофы

17:27 26 декабря 2016
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www.tobolsk-eparhia.ru
| Фото: www.tobolsk-eparhia.ru

В день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 в небе над Черным морем в храмах Тобольской митрополии прошли заупокойные богослужения. 

Панихиду в храме Всех святых Тюмени совершил благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, в прошлом сотрудник гражданской авиации, сообщает пресс-служба митрополии. В слове после заупокойной молитвы отец Андрей, обратившись к прихожанам, в частности, сказал: "Надо помнить о том, что Господь может призвать нас в любую минуту. И призывает Он нас, зачастую, на взлете нашей духовной жизни".

Духовенство и все православные верующие Тюменского региона выражают самые искренние соболезнования родственникам, друзьям и знакомым погибших. Это потеря для всей нашей страны.

Теги: день траура , авиакатастрофа
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