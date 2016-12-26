В тюменских театрах отменены все спектакли

В связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154 в районе Сочи во всех учреждениях культуры региона отменены новогодние представления и народные гулянья, приспущены государственные флаги, внесены коррективы в программу телепередач.

Об отмене спектаклей объявили и местные театры. "Мы скорбим вместе с теми, кого эта трагедия не оставила равнодушными. Надеемся, вы поддержите нас и с пониманием отнесетесь к отмене всех спектаклей 26 декабря. Мы найдем возможность сыграть эти спектакли в другой день или вернуть потраченные средства", - отмечается на официальной странице драматического театра в соцсети ВКонтакте. Здесь переносится показ новогодней сказки "Буратино". Новогодние программы также отменили тюменский театр кукол и ДК "Нефтяник".

Концерт народного артиста России Даниила Крамера в филармонии начнется с минуты молчания, а программа выступления будет скорректирована.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды". Согласно последним данным, выживших в результате ЧП нет. На месте продолжают работать спасатели. В воскресенье тюменцы провели на Цветном бульваре акцию памяти по погибшим в авиакатастрофе.