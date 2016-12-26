Уходящий 2016 год подарит тюменцам теплые выходные

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, тенденция на потепление в последнюю неделю 2016 года в Тюмени сохранится. Несмотря на то, что во вторник немного похолодает, в целом погода в последующие дни будет благоприятствовать активному отдыху на открытом воздухе.

Сегодня, 26 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит около 11 градусов ниже нуля. Во вторник синоптики обещают до 14 градусов мороза в светлое время суток.

В среду столбик термометра начнет тянуться вверх — до 10 градусов со знаком минус. В четверг и пятницу — до минус 8.

В субботу, 31 декабря, будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 7 градусов, в новогоднюю ночь —до минус 13. В воскресенье, 1 января, потеплеет до минус 3, возможен снег.