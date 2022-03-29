Тюменские полицейские выявили нарколабораторию и изъяли наркотик на 30 млн рублей

Сотрудники ДПС при проведении рейда задержали жителя Перми, в автомобиле которого обнаружили более четырех килограммов мефедрона. При расследования выяснилось, что мужчина синтезирует наркотик с своей лаборатории и сбывает крупными партиями через интернет в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях.

Установлено, что злоумышленник уже имеет судимость за производство запрещенных веществ и торговлю ими.

По версии следствия, после отбытия очередного тюремного срока он приобрел небольшой дом, который находится в поле на расстоянии полутора километров от ближайших дорог и населенных пунктов, оборудовал лабораторию и производил мефедрон для продажи. "Торговля была организована через интернет и велась на территории Пермского края, Челябинской и Свердловской областей. Предлагалось приобрести только крупные партии весом от 200 граммов и выше", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо 4 кг при задержании, сотрудники полиции из устроенных в придорожных лесах тайников-закладок извлекли более пяти килограммов наркотика. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 тысяч разовых доз стоимостью более 30 миллионов рублей.

В лаборатории сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области обнаружили химическое оборудование и прекурсоры, из которых, по словам задержанного, можно приготовить еще около 15 килограммов наркотических средств.

Следователем МО МВД России "Тюменский" возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ), подозреваемый арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.