Тюменский предприниматель украл у государства 1,1 млн рублей на хранении судов

15:05 01 февраля 2022
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В Тюменской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 1,1 млн рублей под видом оказания услуг по хранению водных судов, в мошенничестве по ч.1 и 3 ст. 159 обвиняется  41-летний предприниматель из Тюмени. 

Летом 2019 года предприниматель  заключил с межрегиональным территориальным управлением Росимущества госконтракты на оказание услуг по хранению 5 водных судов, принадлежавших РФ. "В целях неправомерного завладения бюджетными средствами мужчина направил в территориальное управление фиктивные акты об оказанных услугах и похитил в общей сложности более 1,1 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Теги: мошенничество , прокуратура , федеральный бюджет
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