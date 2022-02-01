Тюменский предприниматель украл у государства 1,1 млн рублей на хранении судов

В Тюменской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 1,1 млн рублей под видом оказания услуг по хранению водных судов, в мошенничестве по ч.1 и 3 ст. 159 обвиняется 41-летний предприниматель из Тюмени.

Летом 2019 года предприниматель заключил с межрегиональным территориальным управлением Росимущества госконтракты на оказание услуг по хранению 5 водных судов, принадлежавших РФ. "В целях неправомерного завладения бюджетными средствами мужчина направил в территориальное управление фиктивные акты об оказанных услугах и похитил в общей сложности более 1,1 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.