Более 50 млн рублей украли на ремонте дороги Екатеринбург-Тюмень

Субподрядчик путем обмана подрядчика АО "ДЭП №8" и заказчика ФКУ "Уралуправтодор" из федерального бюджета незаконного получил 50 млн рублей. Об оказанных услугах по закрытию движения на железнодорожных путях при ремонте автодороги Екатеринбург-Тюмень от отчитался актами, в которых завысил суммы понесенных расходов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Факт хищения бюджетных средств Уральская транспортная прокуратура выявила при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции. Материалы переданы в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование уголовного дела находится под надзором Уральской транспортной прокуратуры.