В Тюмени фигуранта уголовного дела о захвате заложников в банке признали невменяемым

В Тюмени завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в одном из отделений областного банка, расположенного на улице Червишевский тракт.

Напомним, утром 7 июля 2021 года мужчина захватил заложников в банке и потребовал передать ему 15 млн рублей. При проведения спецоперации по освобождению заложников при силовой поддержке Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области нападавший на банк был задержан.

"Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера будет направлено в суд.