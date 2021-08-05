Саперы изъяли и уничтожили боеприпас, хранившийся в частном музее Тюмени

Снаряд обнаружили сотрудники ФСБ при обыске в музее частных коллекций, боеприпас мог представлять реальную угрозу, сообщили в Росгвардии по Тюменской области.

Специалисты группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его как 76 мм артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны со следами сильной коррозии.

"Боеприпас мог представлять реальную угрозу. Взрывотехниками ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был вывезен на полигон и уничтожен", - заявили в Росгвардии.

Обыск и изъятие экспонатов в музее частных коллекций прошли 2 августа 2021 года. Об этом руководитель музея Гай Першинг рассказал на странцице музея "ВКонтакте". "Люди в камуфляжной форме, с оружием ворвались в помещение Музея частных коллекций, на ул. Парфёнова, 40. Представились сотрудниками, спецназом ФСБ. Объявили о проведении спец.операции. В итоге которой у нас были изъяты около двух тысяч музейных предметов, включая предметы из драгоценных металлов", - написал Першинг.

"Установлено, что владелец музея принимал активное участие в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей и вооружения на 9 объектах археологического наследия Тюменской области. Добытые находки (исторические артефакты XIV-XV вв.) находились в музее на ответственном хранении", - сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.