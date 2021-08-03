Водитель сгоревшей вместе с людьми "Газели" в Тюмени был очень пьян

Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области

Стал известен анализ на алкоголь водителя автомобиля "Газель", въехавшего в стоящий автобус на ул. Республики в Тюмени 19 июля, тогда в ДТП погибли 2 человека, трое травмированы. Показания составили 2,28 грамма алкоголя на литр крови. По свидетельству наркологов, это сильная степень алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспеции.

В Тюмени ночью 19 июля на улице Республики, 252 грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть городского автобуса, поворачивающего на конечную остановку. Там находились только водитель и кондуктор, они не пострадали, вот "газель" от сильного удара вспыхнула и сгорела полностью. В ней ехали 5 человек. Мужчина и женщина сгорели заживо. Выжила 5-летняя девочка, которые выбосило во время удара из машины, 33-летний водитель 42-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы в больницу.