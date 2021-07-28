В Аромашевском районе перед судом предстанет мужчина, смертельно ранивший знакомого

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Аромашевского района. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел 19 июня 2021 года в деревне Кармацкой Аромашевского района. Мужчина распивал спиртные напитки с 62-летним знакомым. Между ними произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого в спину. От полученного ранения он скончался на месте. Вскоре нападавший предстанет перед судом, сообщает СУ СКР по Тюменской области.