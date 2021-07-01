В Аромашевском районе вор не смог продать украденного жеребца и спрятал его в лесу

Представитель сельскохозяйственного промышленного кооператив сообщил в полицию, что из загона животноводческой фермы в деревне Юрминка Аромашевского района неизвестный похитил жеребца черной масти. Стоимость животного составила 70 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли ряд улик, установили свидетелей преступления и обнаружили украденного коня в лесном массиве. Показания свидетеля помогли выйти на подозреваемого в совершении преступления. 36-летний безработный житель Юрминки, ранее дважды судимый за умышленное причинение вреда здоровью, был задержан в Абатском районе.

Мужчина пояснил, что украл лошадь из загона и попытался продать местным жителям за 10 тысяч рублей. Ему это не удалось, тогда он спрятал коня в лесополосе и уехал в другой район области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".