Жительнице Тюменского района вместо обычного пылесоса прислали игрушечный

В полицию Тюменского района с заявлением о мошенничестве обратилась жительница села Кулаково.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником "Центрального бонусного отделения" и предложил приобрести робот-пылесос с большой скидкой. Женщина согласилась, как только пришла посылка, она оплатила ее в отделении Почты России. Но вместо техники в посылке оказался игрушечный пылесос.

Подозреваемый в мошенничестве был установлен и задержан. Им оказался ранее не судимый 24-лентний житель Сочи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".