Тоболяк тайно продал арендованное авто

В Тобольске о мошенничестве в полицию сообщила 37-летняя местная жительница. Она сдала свой автомобиль в аренду мужчине, а он перестал отправлять деньги и отказывался вернуть автомобиль.

"Выяснилось, что автомобиль арендатор сразу же продал в Тюмени за 60 тысяч рублей. Для отведения подозрений мужчина на протяжении двух недель отправлял собственнице оговоренную сумму за аренду", 1 сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Задержанный мужчина свою вину признал, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".