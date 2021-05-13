Тоболяк тайно продал арендованное авто

13:44 13 мая 2021
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В Тобольске о мошенничестве в полицию сообщила 37-летняя местная жительница. Она сдала свой автомобиль в аренду мужчине, а он перестал отправлять деньги и отказывался вернуть автомобиль. 

"Выяснилось, что автомобиль арендатор сразу же продал в Тюмени за 60 тысяч рублей. Для отведения подозрений мужчина на протяжении двух недель отправлял собственнице оговоренную сумму за аренду", 1 сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Задержанный мужчина свою вину признал, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Теги: мошенничество
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