Тюменская полиция задержала мошенников, похищавших дорогие телефоны под видом возврата товара

В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от индивидуального предпринимателя о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Злоумышленники заказывали дорогостоящие телефоны через популярный сайт и сразу оплачивали товар. Когда приходила посылка, они незаметно вскрывали упаковку, доставали дорогую технику, а вместо нее вкладывали в посылку старый телефон или муляж. Мошенники возвращали посылку, оформляя отказ, и получали деньги за товар обратно.

По подозрению в мошенничестве тюменской полицией были задержаны двое жителей Екатеринбурга 20 и 24 лет. Молодые люди, находясь в родном городе, делали онлайн-заказы смартфонов в Тюмени, приезжали сюда, подменяли товар и возвращались домой. Доказана причастность молодых людей к трем эпизодам преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".