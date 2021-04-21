Тюменская полиция задержала мошенников, похищавших дорогие телефоны под видом возврата товара

15:37 21 апреля 2021
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В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от индивидуального предпринимателя о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Злоумышленники заказывали дорогостоящие телефоны через популярный сайт и сразу оплачивали товар. Когда приходила посылка, они незаметно вскрывали упаковку, доставали дорогую технику, а вместо нее вкладывали в посылку старый телефон или муляж. Мошенники возвращали посылку, оформляя отказ, и получали деньги за товар обратно.

По подозрению в мошенничестве тюменской полицией были задержаны двое жителей Екатеринбурга 20 и 24 лет. Молодые люди, находясь в родном городе, делали онлайн-заказы смартфонов в Тюмени, приезжали сюда, подменяли товар и возвращались домой. Доказана причастность молодых людей к трем эпизодам преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". 

Теги: мошенники
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