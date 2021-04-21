В ДТП на пересечении улиц Герцена и Первомайской пострадали пять человек

17:59 20 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пять человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Около 16:00 на пересечении улиц Первомайской и Герцена столкнулись "УАЗ Патриот" и Kia Rio. По предварительным данным, 63-летняя водитель Kia, двигаясь по улице Герцена, при повороте налево не пропустила "УАЗ", двигавшийся во встречном направлении. От удара внедорожник отбросило на тротуар, где находились пешеходы. 

В результате ДТП тяжелые травмы получили два пешехода — мужчины 48 и 26 лет. Также различные травмы получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля "УАЗ" — два семилетних ребенка и один 15-летний. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021