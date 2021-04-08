Тюменец обвиняется в изнасиловании знакомой

16:24 08 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области обвинение по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) предъявлено 31-летнему местному жителю.

По версии следствия, днем 5 апреля мужчина употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире. Он предложил женщине вступить с ним в половую связь, но получил отказ и разозлился. Применив насилие, мужчина изнасиловал женщину.  Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: изнасилование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021