Тюменец обвиняется в изнасиловании знакомой

В Тюменской области обвинение по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) предъявлено 31-летнему местному жителю.

По версии следствия, днем 5 апреля мужчина употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире. Он предложил женщине вступить с ним в половую связь, но получил отказ и разозлился. Применив насилие, мужчина изнасиловал женщину. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.