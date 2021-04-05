Мошенники похитили у тюменца 200 тысяч рублей

В полицию обратился 48-летний житель Тюмени, который стал жертвой мошенников.

Тюменцу с неизвестного номера позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные проводят несанкционированное снятие денег с его личного счета. Во время беседы мошенник завладел банковскими реквизитами и похитил у тюменца около 200 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.