Мошенники похитили у тюменца 200 тысяч рублей

10:42 05 апреля 2021
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В полицию обратился 48-летний житель Тюмени, который стал жертвой мошенников.

Тюменцу с неизвестного номера позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные проводят несанкционированное снятие денег с его личного счета. Во время беседы мошенник завладел банковскими реквизитами и похитил у тюменца около 200 тысяч рублей. 

Следственным отделом УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. 

Теги: мошенники
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