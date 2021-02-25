Гадалка из Екатеринбурга выманила у тюменки почти миллион рублей

В Тюмени в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенницы и лишилась более 890 тысяч рублей.

Как выяснилось, в конце прошлого года тюменка переживала развод с мужем и хотела его вернуть. Поверив, что это можно сделать с помощью магических обрядов, она откликнулась на объявление в интернете. За "обряды" она перевела мошеннице, называвшей себя гадалкой, около 350 тысяч рублей. Также злоумышленница уверила тюменку, что на ней и ее дочери порча, и вновь предложила свои услуги. За свою помощь она взяла еще 543 тысяч рублей.

Спустя время женщина осознала, что попалась на уловки мошенницы, и обратилась в полицию.

Тюменские оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве по месту жительства — в Екатеринбурге. 30-летняя женщина призналась в содеянном, часть денег возвращена тюменке. Сейчас полицейские устанавливают причастность мошенницы к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.