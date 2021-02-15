Тюменка решила сыграть на бирже и лишилась крупной суммы

В Тюмени 69-летняя женщина стала жертвой мошенников. На одном из сайтов пенсионерке предложили сделать выгодные вложения на электронной бирже.

Тюменке пообещали, что она сможет хорошо заработать на разнице в цене при покупке-продаже валюты.

"Уверенный профессиональный голос и применение психологической тактики подтолкнули женщину перевести деньги на указанный мошенниками счет. Сумма ущерба составила несколько сот тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полиция пытается установить личности злоумышленников, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".