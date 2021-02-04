В Тюмени рассмотрят дело о покушении на сбыт 6 кг наркотиков

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Саратовской области. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, а женщина — в совершении двух этих преступлений.

В 2019 году сожители приехали в Новосибирск, они забрали из тайника в Новосибирской области более 1,8 кг наркотических средств и психотропных веществ, расфасовали их и хранили по месту жительства для дальнейшего сбыта.

В марте 2020 года женщина на своем автомобиле приехала в Свердловскую область, где из тайника забрала еще свыше 4,9 кг наркотиков. Часть наркотических средств она оставила в четырех тайниках в Свердловской и Курганской областях, а также в Казанском районе Тюменской области. Оставшуюся часть поместила в карман комбинезона находившегося с ней 4-летнего сына.

1 апреля 2020 года женщина была задержана на территории Казанского района. Она находилась в состоянии наркотического опьянения. Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты.

"По решению суда обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Казанский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.