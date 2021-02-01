В Исетском районе будут судить мужчину, который удерживал у себя дома 15-летнего школьника

Окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы восьмиклассника. Инцидент произошел в селе Шорохово Исетского района.

21 января вечером на улице 32-летний местный житель встретил знакомого 15-летнего подростка. Накануне у мужчины пропала музыкальная колонка, и он решил выяснить обстоятельства ее исчезновения.

По версии следствия, мужчина ударил мальчика ладонью по лицу, схватил его и, подавляя сопротивление подростка, посадил в свой автомобиль.

"Лишив возможности несовершеннолетнего выбраться из автомобиля, привез его к своему дому и завел внутрь, где снова ударил и удерживал некоторое время, выясняя обстоятельства пропажи вещи. Через некоторое время разрешил мальчику уйти домой", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего).

"Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. По факту пропажи имущества обвиняемого материалы дела выделены в отдельное производство", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.