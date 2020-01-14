Житель села Шорохово полторы недели не выпускал сожительницу из дома

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Шорохово Исетского района. Мужчина обвиняется по нескольким уголовным статьям.

29 ноября 2019 года он повздорил со своей сожительницей. В пылу ссоры мужчина схватил топор и, угрожая убийством, замахнулся им в сторону женщины. На место прибыл участковый полиции, которого пьяный дебошир встретил нецензурной бранью.

"2 декабря обвиняемый закрыл потерпевшую в доме, чтобы она не давала показания по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы убийством. Освободить потерпевшую удалось лишь 13 декабря участковому полиции", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч.1 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Вскоре дело рассмотрит суд.