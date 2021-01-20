Тюменец обманом похитил у приятеля 250 тысяч рублей

В Тюмени в полицию обратился мужчина, у которого знакомый обманным путем украл 250 тысяч рублей.
Приятель тюменца похитил деньги под предлогом оформления документов на перевозку леса. Злоумышленник сообщил мужчине, что у него есть знакомые специалисты, которые подготовят документы в короткие сроки, и они смогут реализовать сделку. Тюменец согласился и передал на руки 250 тысяч рублей. Спустя время мошенник перестал выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний безработный тюменец. Установлена его причастности еще к трем эпизодам мошенничества, возбуждено уголовное дело.
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