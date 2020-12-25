Завхоз тюменской школы осужден за взятку

16:43 25 декабря 2020
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заведующим хозяйством средней общеобразовательной школы №7. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как установлено следствием, заведующий хозяйством  в декабре 2019 года и феврале 2020 года оказал содействие коммерческой фирме в заключении двух договоров на поставку компьютерной техники для нужд школы на общую сумму более 960 тыс. рублей. За это мужчина получил взятку в размере  свыше 194 тыс. рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту  его супруги.

Суд назначил мужчине штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства, а также лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, а также в учреждениях образования на два года.

Теги: коррупция , школа
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