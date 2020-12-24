В Ялуторовском районе расследуют гибель детей на пожаре

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей в Ялуторовском районе. Напомним, 22 декабря вечером после тушения пожара в частном доме в деревне Петелино были обнаружены тела троих детей.

Следственными органами СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, в день трагедии вечером дети 2014, 2016 и 2019 годов рождения находились дома одни. Отец был на работе, а мать ушла в магазин, закрыв дом. Металлическая печь, изнутри выложенная кирпичом, была затоплена. Предположительно, из отверстия в печи пламя вырвалось наружу, и начался пожар. Соседи, увидев задымление и огонь, вызвали сотрудников МЧС и пытались спасти детей, но трагедию предотвратить не удалось. По предварительным данным, смерть детей наступила от отравления углекислым газом.

"Установлено, что печь, не имела "колодцев" внутри и не была защищена снаружи. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.