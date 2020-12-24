В Тюмени осужден мужчина, убивший бывшую возлюбленную и ее сожителя

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя поселка Боровский Тюменского района. Мужчина был признан виновным по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Трагедия произошла 18 августа 2020 года. Мужчина в состоянии опьянения на почве ревности совершил двойное убийство. Он приехал в село Горьковка Тюменского района и ножом лишил жизни мужчину, к которому ушла жить его бывшая сожительница, а потом и ее саму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного в пользу троих родственников погибших 2,2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.