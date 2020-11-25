Тоболяк рассчитался с таксистом украденным телевизором

Жительница Тобольска заявила в полицию о краже бытовой техники из ее квартиры. Накануне женщина распивала алкогольные напитки со своим знакомым. После того, как мужчина ушел, она легла спать и не слышала, чтобы в квартиру кто-то заходил.

Подозреваемый в краже 27-летний тоболяк рассказал, что в тот вечер вернулся к женщине, чтобы продолжить выпивать, но достучаться до хозяйки не смог, поэтому, приложив силу, он выбил дверь, проник в комнату и продолжил пить спиртное в одиночестве. Когда алкоголь закончился, мужчина покинул квартиру, забрав бытовую технику. Тоболяк утверждает, что расплатился похищенным телевизором с таксистом, когда поехал домой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".