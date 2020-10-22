Тюменец осужден за ДТП с такси, в котором пострадала женщина

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по п."а" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

22 февраля 2020 года в десять вечера тюменец в состоянии алкогольного опьянения на Mitsubishi Outlander на красный сигнал светофора въехал на перекресток улиц Червишевский тракт — Пархоменко, где столкнулся с такси Renault Logan. В результате ДТП пассажирка такси получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также на 2 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд взыскал с мужчины в пользу пострадавшей женщины 400 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.