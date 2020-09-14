На улице Кремлевской погиб водитель

11:22 14 сентября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В минувшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. В них 23 человека были ранены, один человек погиб.

Около семи часов утра в субботу, 12 сентября, на улице Кремлевской, 16 в Тюмени "Лада" 14-й модели съехала в кювет и ударилась в дерево. 41-летний водитель автомобиля внезапно скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП
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