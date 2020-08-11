В Тюмени сбили ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе

6-летняя девочка сбита сегодня во втором часу дня автомобилем "Дэу Нексия" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Котельщиков, 17 в Тюмени. По предварительным данным, водитель автомобиля в одной полосе пропустил ребенка на "зебре", 42-летний водитель во втором ряду не остановился, как того требуют Правила дорожного движения. Он поясняет, что не увидел пешехода.

Девочка после игры на детской площадке возвращалась домой. Ребенок доставлен в больницу с повреждениями для оказания медицинской помощи, обстоятельства ДТП выясняются.

В этом году под колеса автомобилей в Тюменской области попали 17 детей, один ребенок погиб, 16 травмированы. ГИБДД рекомендует водителям, подъезжая к пешеходным переходам, заранее предпринимать меры безопасности, вплоть до полной остановки.