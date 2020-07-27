В Тюменском районе молодой человек погиб при обвале грунта

10:19 27 июля 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменском районе организована проверка по факту гибели рабочего в результате обвала грунта. Трагедия произошла в селе Перевалово вчера, 26 июля. Во дворе строящегося дома было обнаружено тело 20-летнего мужчины.

"По предварительным данным, двое рабочих, которых нанял хозяин дома, в день трагедии выполняли работы на дне ямы, предназначенной для установки септика. В один из моментов на мужчин обрушился грунт. Одному мужчине удалось спастись, но у него диагностировали перелом, второй мужчина погиб", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: гибель , рабочие
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