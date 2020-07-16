На трассе Тюмень — Омск задержали водителя с 4 кг наркотиков

15:15 16 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 22-летнего молодого человека для проверки документов. В салоне машины, в которой также ехала 51-летняя женщина, было обнаружено более 4 килограммов гашиша и мефедрон общей массой 400 граммов.

"Молодой человек и женщина пояснили, что сумку они получили от неизвестного лица и по его заданию должны были развезти запрещенные вещества по нескольким регионам для дальнейшего распространения", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 

В ходе следствия в Свердловской области выявили тайник, из которого изъяли еще почти килограмм наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Теги: наркотики
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020