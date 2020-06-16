Тюменку оштрафовали за контрабанду опасной биодобавки

17:25 15 июня 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы Тюменского района. Женщину признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ.

Женщина через интернет заказала из Республики Казахстан биологически активную добавку для похудения, содержащую сильнодействующее вещество сибутрамин массой 501 грамм. После получения заказа в пункте выдачи в Тюмени она была задержана правоохранительными органами. 

Суд назначил тюменке штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: контрабанда , штрафы
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