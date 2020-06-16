Тюменку оштрафовали за контрабанду опасной биодобавки

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы Тюменского района. Женщину признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ.

Женщина через интернет заказала из Республики Казахстан биологически активную добавку для похудения, содержащую сильнодействующее вещество сибутрамин массой 501 грамм. После получения заказа в пункте выдачи в Тюмени она была задержана правоохранительными органами.

Суд назначил тюменке штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.