В Тюмени осужден наркоделец, который готовился сбыть 15 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Кемеровской области, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчина ехал в Новосибирск, где планировал сбыть 15 кг наркотиков, на автомобиле Volkswagen Polo в качестве пассажира. Ночью 3 февраля 2020 года на посту полиции в Тюменском районе иномарку остановили сотрудники ДПС. В салоне на заднем сиденье обнаружена сумка, в которой находились 15 пакетов с наркотиками. Они были изъяты.

Суд назначил мужчине 11 лет лишения колонии особого режима.