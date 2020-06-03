В Тюмени осужден наркоделец, который готовился сбыть 15 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Кемеровской области, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Мужчина ехал в Новосибирск, где планировал сбыть 15 кг наркотиков, на автомобиле Volkswagen Polo в качестве пассажира. Ночью 3 февраля 2020 года на посту полиции в Тюменском районе иномарку остановили сотрудники ДПС. В салоне на заднем сиденье обнаружена сумка, в которой находились 15 пакетов с наркотиками. Они были изъяты.
Суд назначил мужчине 11 лет лишения колонии особого режима.
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