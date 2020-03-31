На жительницу Ярково завели уголовное дело за оскорбление полицейского

Уголовная ответственность грозит 23-летней жительнице Ярковского района, которая нецензурно оскорбила сотрудника полиции.

Инцидент произошел 23 февраля 2020 года на автовокзале села Ярково. Женщина сидела в припаркованном автомобиле, сотрудник ДПС установил, что она не уплатила ранее выписанный штраф за нарушение ПДД. Автоинспектор подошел к ней с требованием предъявить документы. Женщина грубо отказалась выполнять требования сотрудника полиции и попыталась уехать. Сотруднику ГИБДД удалось заглушить двигатель машины, и ее проводили в полицейский автомобиль. В присутствии посторонних людей женщина грубой нецензурной бранью оскорбила сотрудника полиции. На нее был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания, который она отказалась подписывать, продолжая оскорблять полицейского, находящегося при исполнении, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), вскоре его рассмотрит суд.